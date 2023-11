Chantez… Si ça vous chante ! Victoria Hall Genève Catégorie d’Évènement: Genève Chantez… Si ça vous chante ! Victoria Hall Genève, 6 décembre 2023, Genève. Chantez… Si ça vous chante ! Mercredi 6 décembre, 20h00 Victoria Hall De 30 CHF à 60 CHF Vous aimez chanter, vous aimez les émotions fortes, vous aimez le partage de moments exceptionnels, alors venez goûter l’expérience unique du concept « Chantez si ça vous chante » ! Venez chanter les plus grands tubes de comédie musicale, d’opéra, de variété et de jazz le mercredi 6 décembre 2023 à 20h au Victoria Hall à Genève. 1h30 de plaisir et de d’apprentissage, sous la houlette de deux grands professionnels de la voix : Raphaëlle Farman et Jacques Gay. Après un cours de chant collectif très ludique, vous pourrez grâce à un écran géant, entonner tous les grand airs de Verdi à Sardou, en passant par Bernstein, Lopez, Purcell ou Trénet. Nous avons choisi un « Best Of » fabuleux de la musique vocale, pour vous faire passer une soirée inoubliable. Un moment de pure jubilation et un partage d’émotions uniques ! Victoria Hall Rue du Général-DUFOUR 14, 1204 Genève Genève 1204 +41 22 418 35 00 http://www.ville-ge.ch/vh [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-culture.geneve.ch/selection/event/date?productId=10229133013892 »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musique/victoria-hall/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Catégorie d'Évènement: Genève

Lieu
Victoria Hall
Adresse
Rue du Général-DUFOUR 14, 1204 Genève
Ville
Genève

