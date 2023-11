Gli Angeli Genève Victoria Hall Genève, 2 décembre 2023, Genève.

Stephan MacLeod basse et direction

Sandrine Piau soprano

Alex Potter alto

Thomas Hobbs ténor

Friedrich Haendel

Messiah

Le Messie de Haendel est, pour de très bonnes raisons, l’une des œuvres les plus belles mais aussi les plus célèbres et les plus jouées et chantées du patrimoine musical occidental. Gli Angeli Genève planifie de le donner chaque année au mois de décembre au Victoria Hall, et même deux fois cette saison, avec une merveilleuse brochette de solistes vocaux menés par Sandrine Piau. Nous, musiciens, y retournons toujours avec fascination et en nous demandant comment une telle succession de morceaux à succès, comment un livret fait d’extraits aussi disparates des premières traductions en anglais de la Bible, peuvent former ensemble un tout aussi parfait et intangible. On peut être tenté de réduire l’œuvre à l’Hallelujah le plus connu de l’histoire ou à quelques airs et chœurs qui sont parmi les plus fredonnés au monde, mais c’est bien dans l’exceptionnelle qualité de sa structure, dans l’intelligence avec laquelle Jenkins et Haendel parviennent à raconter toute la vie du Christ en 140 minutes seulement, et dans la synthèse ainsi réalisée de toute une année liturgique de louanges et de cantiques religieux que se situe le secret du succès éternel de l’Oratorio des oratorios, du King of kings.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-02T20:00:00+01:00 – 2023-12-02T22:30:00+01:00

2023-12-03T17:00:00+01:00 – 2023-12-03T19:30:00+01:00

