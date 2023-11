Orchestre de la Suisse Romande; Maria João Pires; Jonathan Nott Victoria Hall Genève, 29 novembre 2023, Genève.

Orchestre de la Suisse Romande; Maria João Pires; Jonathan Nott 29 et 30 novembre Victoria Hall Orchestre de la Suisse Romande | Rue Bovy-Lysberg 2 | 1204 Genève

Jonathan Nott direction

Maria João Pires piano

Claude Debussy

Pelléas et Mélisande, suite symphonique (réalisation de Jonathan Nott)

Ludwig van Beethoven

Concerto pour piano et orchestre n° 4 en sol majeur, op. 58

Les interludes orchestraux que Debussy composa en hâte pour faciliter les changements de décors de son opéra Pelléas et Mélisande font partie de ses meilleures pages instrumentales. Ils donnèrent envie à plusieurs chefs d’orchestre amoureux de la partition de les amplifier en orchestrant des parties entières de l’opéra sous forme de suite symphonique. Après Leinsdorf, Constant, Monteux, Barbirolli et, plus récemment, Abbado et Altinoglu, Jonathan Nott présente son propre travail en première mondiale. Ce nouvel arrangement permettra d’entendre le drame grâce à une sélection minutieuse d’instruments reprenant les leitmotivs chantés par les divers personnages du drame de Maurice Maeterlinck. Pour son retour dans nos concerts, Maria João Pires a choisi le Concerto n° 4 de Beethoven qui mélange si bien le brio et la secrète révolte avec son andante contemplatif et lourd d’émotion.

Victoria Hall Rue du Général-DUFOUR 14, 1204 Genève Genève 1204

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-29T19:30:00+01:00 – 2023-11-29T21:30:00+01:00

2023-11-30T19:30:00+01:00 – 2023-11-30T21:30:00+01:00

© Felix Broede