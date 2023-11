Orchestre symphonique genevois Victoria Hall Genève Catégorie d’Évènement: Genève Orchestre symphonique genevois Victoria Hall Genève, 26 novembre 2023, Genève. Orchestre symphonique genevois Dimanche 26 novembre, 17h00 Victoria Hall Espace Ville de Genève, Grütli, Genève Tourisme, Cité Seniors, Centrale Billetterie T 0800 418 418 (Suisse), T +41 22 418 36 18 (Etranger) Hervé Klopfenstein direction

Anna Agafia Egholm violon Johannes Brahms

Ouverture tragique, op. 81

Max Bruch

Concerto pour violon n° 1, op. 26

Robert Schumann

Symphonie n° 4 en ré mineur, op. 120 Victoria Hall Rue du Général-DUFOUR 14, 1204 Genève Genève 1204 +41 22 418 35 00 http://www.ville-ge.ch/vh [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-culture.geneve.ch »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musique/victoria-hall/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-26T17:00:00+01:00 – 2023-11-26T19:00:00+01:00

2023-11-26T17:00:00+01:00 – 2023-11-26T19:00:00+01:00 DR Détails Catégorie d’Évènement: Genève Autres Lieu Victoria Hall Adresse Rue du Général-DUFOUR 14, 1204 Genève Ville Genève Lieu Ville Victoria Hall Genève latitude longitude 46.201527;6.141408

Victoria Hall Genève https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/geneve/