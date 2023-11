L’Orchestre de la Suisse Romande, La Grande Tournée OSR Victoria Hall Genève, 25 novembre 2023, Genève.

L’Orchestre de la Suisse Romande, La Grande Tournée OSR Samedi 25 novembre, 11h00 Victoria Hall Orchestre de la Suisse Romande | Rue Bovy-Lysberg 2 | 1204 Genève

Ana María Patiño-Osorio direction

Arsène Liechti présentation

Arthur Honegger

Pacific 231, mouvement symphonique n° 1 pour grand orchestre

Manuel de Falla

La vida breve, danse espagnole n° 1

Edvard Grieg

Peer Gynt, suite pour orchestre n° 1, op. 46, «Dans l’antre du roi de la montagne»

Gustav Holst

Beni-Mora, suite orientale, op. 29 n° 1, Finale «Dans les rues de Ouled Naïls»

Suite japonaise, op. 33, «Prélude et Danse cérémonielle»

Aaron Copland

Rodeo, «Hoe-Down»

Arturo Márquez

Danzòn n° 2 pour orchestre

György Ligeti

Concert Românesc pour orchestre

Combien de mètres cubes de matériel sont nécessaires pour faire voyager tout un orchestre? En train, en bateau et en avion, l’OSR et Ana María Patiño-Osorio vous emmènent dans leurs bagages et vous dévoilent les coulisses d’une grande tournée dans les plus belles salles d’Europe et du monde!

Victoria Hall Rue du Général-DUFOUR 14, 1204 Genève Genève 1204

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T11:00:00+01:00 – 2023-11-25T12:00:00+01:00

© Federal Studio, Baptiste Coulon