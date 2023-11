L’Orchestre International de Genève; Alexandra Conunova Victoria Hall Genève, 23 novembre 2023, Genève.

Alexandra Conunova violon et direction

Piotr Ilitch Tchaïkovski

Souvenir de Florence

Antonio Vivaldi

Les quatre saisons

Les mélodies envoûtantes de l’Italie s’apprêtent à envahir le Victoria Hall de Genève le 23 novembre 2023 à 19h30 lors du concert exceptionnel intitulé Voyage en Italie. Présenté par L’Orchestre International de Genève avec la renommée violoniste Alexandra Conunova, cet événement promet d’offrir une expérience musicale inoubliable.

Le programme de la soirée évoque une balade à travers les émotions et les paysages italiens avec deux compositions de maîtres musicaux. Le morceau d’ouverture, Souvenir de Florence de Piotr Ilitch Tchaïkovski, capturera l’essence romantique de la ville éponyme avec ses mélodies vibrantes et ses harmonies envoûtantes. Suivra ensuite l’œuvre emblématique d’Antonio Vivaldi, Les quatre saisons, une exploration musicale magistrale des différentes facettes des saisons de l’année.

Ce concert prend une signification encore plus spéciale grâce à la présence de la virtuose Alexandra Conunova, qui assumera le rôle de violoniste soliste. Sa réputation exceptionnelle promet d’apporter une interprétation captivante et émotionnelle des pièces au programme, surtout en considérant le succès retentissant de son interprétation des Quatre saisons de Vivaldi aux côtés de L’Orchestre International de Genève qui a amassé plus de 15 millions de vues sur YouTube.

Les billets pour cette soirée musicale exceptionnelle sont maintenant disponibles. Vous pouvez les obtenir en ligne ou auprès des billetteries de la Maison des arts du Grütli, de l’Espace Ville de Genève, de la Cité Séniors et de Genève-Tourisme.

Pour plus d’informations et pour réserver vos places, veuillez contacter le 0800 418 418.

Victoria Hall Rue du Général-DUFOUR 14, 1204 Genève Genève 1204 +41 22 418 35 00 http://www.ville-ge.ch/vh [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-culture.geneve.ch/selection/event/date?productId=10229016441120 »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musique/victoria-hall/

