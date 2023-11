BRAHMS: EIN DEUTSCHES REQUIEM Victoria Hall Genève, 21 novembre 2023, Genève.

« Un Requiem allemand, sur des textes de l’Écriture sainte, pour solistes, chœur et orchestre (avec orgue ad libitum) » – est une œuvre sacrée (mais pas liturgique) en sept parties (ou mouvements) composée par Johannes Brahms et achevée en 1868.

Brahms compose le livret de Ein deutsches Requiem lui-même en puisant essentiellement des extraits du Nouveau Testament mais aussi de l’Ancien et des textes apocryphes. Le comparer à la messe de requiem catholique traditionnelle n’a pas de sens car il n’y a pas d’équivalent dans le protestantisme. « Ein » indique la subjectivité du propos. « Deutsches » fait seulement référence à la langue de la bible de Luther ; Brahms a d’ailleurs confié à Karl-Martin Reinthaler, le chef d’orchestre de la cathédrale de Brême, qu’il aurait volontiers appelé cette œuvre un « requiem humain ». Sans lien avec la liturgie, il tire son origine d’un genre fort rare, la cantate funèbre baroque, illustrée par le Musikalische Exequiem de Schütz ou l’Actus tragicus de Bach ; mais il utilise l’effectif de l’oratorio romantique (soli, chœur et orchestre) sans toutefois en posséder les traits distinctifs : le découpage en récits, airs et chœurs, et l’action dramatique.

Alors que la messe de requiem de la liturgie catholique commence avec la prière des morts (« Seigneur, donnez-leur le repos éternel »), Ein deutsches Requiem s’ouvre à l’inverse en mettant l’accent sur les vivants avec le texte « Béni soit leur chagrin : qu’ils en soient soulagés ». Cette vision humaniste et sacrée est visible tout au long de l’œuvre. (source: https://fr.wikipedia.org/wiki/Un_requiem_allemand_(Brahms)

2023-11-21T20:00:00+01:00 – 2023-11-21T21:15:00+01:00

