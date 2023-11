Geneva Camerata – Soleils nomades Victoria Hall Genève, 19 novembre 2023, Genève.

Geneva Camerata – Soleils nomades Dimanche 19 novembre, 17h00 Victoria Hall

David Greilsammer Direction

Paloma Pradal Voix

Ismail Lumanovski Clarinette balkanique

Jonathan Keren Compositeur, arrangeur et violon

Sangitananda Guitare tzigane, classique et flamenca

Jérémy Bruyère Contrebasse et basse électrique

Itamar Doari Percussion

Soleils nomades

Baroque, classique, flamenco, musiques tziganes, kurdes, égyptiennes, latino-américaines et indiennes : pour son dixième anniversaire, le Geneva Camerata emmène son public autour du monde. Inspiré par la force et la beauté des musiques nomades, le compositeur, arrangeur et violoniste Jonathan Keren a créé pour le Geneva Camerata une oeuvre originale qui met à l’honneur le dialogue entre de nombreuses cultures. Paloma Pradal porte dans sa voix toute la richesse des musiques hispaniques et tziganes, aussi bien que le jazz et la soul ; Ismail Lumanovski mêle avec sa clarinette les répertoires classiques et balkaniques ; la batterie d’Itamar Doari a été bercée par les traditions arabes, sépharades, persanes et bédouines ; Sangitananda balance sa guitare entre classique et flamenco. Ensemble, ils transportent leurs auditeurs dans un voyage aux couleurs envoûtantes.

Parlons musique !

En partenariat avec la Bibliothèque de la Cité

Dimanche 19 novembre, de 14h30 à 16h, dès 6 ans

Flamenco avec Ana la China and Co – Introduction et démonstration des différents rythmes du flamenco

En préambule du concert Soleils nomades, venez découvrir et vous initier aux différents rythmes du flamenco avec la danseuse et chorégraphe Ana La China (chant), accompagnée de Maud Brulhart (danse) et Daniel Renzi El rubio (guitare).

Sur inscription sur le site des Bibliothèques municipales

Victoria Hall Rue du Général-DUFOUR 14, 1204 Genève

