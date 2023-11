Sofiane Pamart Victoria Hall Genève, 17 novembre 2023, Genève.

Sofiane Pamart Vendredi 17 novembre, 20h30 Victoria Hall

Le Chat Noir et TCO Prod présentent Sofiane Pamart en concert au Victoria Hall!

Après un long parcours au conservatoire de musique classique de Lille et des études en musicologie, le pianiste Sofiane Pamart se familiarise avec le rap français en proposant des collaborations originales alliant musique urbaine et musique classique. Avec son groupe Rapsodie, il met en lumière les œuvres des rappeurs en créant des versions instrumentales de leurs titres.

Personnage hors du commun, Sofiane Pamart enchaîne les scènes prestigieuses en solo depuis 2019. La salle Pleyel qualifie son travail d’œuvre «ténébreuse et poétique», incarnant une musique d’une «justesse émotionnelle» qui rend sa «grande œuvre accessible à tous».

Considéré comme un musicien unique, un pianiste haute couture avec une mentalité et une image de rappeur, il n’en oublie pas ses inspirations profondes telles que Chopin, Ravel et Debussy, et propose des compositions entre la grande musique de film et les récits d’aventures.

Héritier cosmopolite des maîtres précédents, outre son premier amour pour le classique, on retrouve dans l’œuvre de Sofiane Pamart des saveurs multiples. Une invitation au voyage, hors des sentiers battus, mais où l’on croise parfois les traces d’Astor Piazzolla, Yann Tiersen, Shigeru Umebayashi ou même Scott Storch.

Un artiste à venir découvrir d’urgence s’il n’a pas encore croisé votre chemin!

Victoria Hall Rue du Général-DUFOUR 14, 1204 Genève

2023-11-17T20:30:00+01:00 – 2023-11-17T23:30:00+01:00

©Romain Garcin