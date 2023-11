La Psallette de Genève et l’Ensemble Vocal de Neuchâtel. L’Orchestre de Chambre de Genève. Victoria Hall Genève Catégorie d’Évènement: Genève La Psallette de Genève et l’Ensemble Vocal de Neuchâtel. L’Orchestre de Chambre de Genève. Victoria Hall Genève, 16 novembre 2023, Genève. La Psallette de Genève et l’Ensemble Vocal de Neuchâtel. L’Orchestre de Chambre de Genève. Jeudi 16 novembre, 19h30 Victoria Hall Espace Ville de Genève, Grütli, Genève Tourisme, Cité Seniors, Centrale Billetterie T 0800 418 418 (Suisse), T +41 22 418 36 18 (Etranger) Steve Dunn direction

Francisca Osorio Doren soprano

Catherine Pillonel Bacchetta alto

Valerio Contaldo ténor

Pierre-Yves Pruvot basse

Iris Herman-Medan enfant soprano Felix Mendelssohn

Elias, oratorio, op. 70 Victoria Hall Rue du Général-DUFOUR 14, 1204 Genève Genève 1204 +41 22 418 35 00 http://www.ville-ge.ch/vh [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-culture.geneve.ch/list/events »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musique/victoria-hall/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-16T19:30:00+01:00 – 2023-11-16T22:00:00+01:00 La Psallette de Genève Détails Catégorie d'Évènement: Genève Autres Lieu Victoria Hall Adresse Rue du Général-DUFOUR 14, 1204 Genève Ville Genève

