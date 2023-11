Harmonie Nautique, orchestre d’instruments à vent de la Ville de Genève Victoria Hall Genève Catégorie d’Évènement: Genève Harmonie Nautique, orchestre d’instruments à vent de la Ville de Genève Victoria Hall Genève, 12 novembre 2023, Genève. Harmonie Nautique, orchestre d’instruments à vent de la Ville de Genève Dimanche 12 novembre, 17h00 Victoria Hall Espace Ville de Genève, Grütli, Genève Tourisme, Cité Seniors, Centrale Billetterie T 0800 418 418 (Suisse), T +41 22 418 36 18 (Etranger) Eric Haegi direction

Matteo De Luca trombone Franz Schubert

Die Zauberharfe, ouverture

Bert Appermont

Colors pour trombone et orchestre d’harmonie

Giuseppe Verdi

La forza del destino, ouverture

Gustav Holst

Matteo De Luca trombone

Franz Schubert
Die Zauberharfe, ouverture

Bert Appermont
Colors pour trombone et orchestre d'harmonie

Giuseppe Verdi
La forza del destino, ouverture

Gustav Holst
Les Planètes

Victoria Hall
Rue du Général-DUFOUR 14, 1204 Genève

Dimanche 12 novembre 2023, 17h00-19h00



