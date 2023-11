Orchestre de la Suisse Romande, Ode à la nature Victoria Hall Genève, 8 novembre 2023, Genève.

Orchestre de la Suisse Romande, Ode à la nature 8 et 9 novembre Victoria Hall Orchestre de la Suisse Romande | Rue Bovy-Lysberg 2 | 1204 Genève

Daniele Gatti direction

Claude Debussy

La Mer, trois esquisses symphoniques pour orchestre

Felix Mendelssohn

Mer calme et heureux voyage, ouverture en ré majeur op. 27

Ludwig van Beethoven

Symphonie n° 6 en fa majeur, op. 68, dite «Pastorale»

La Mer de Claude Debussy fait partie de l’ADN de l’OSR qui joua ce chef-d’œuvre dès sa première saison en 1918. Ce fut aussi la première œuvre gravée par notre orchestre pour le label DECCA en 1947 pour le 78 tours, puis réenregistrée à trois reprises au fur et à mesure des progrès techniques qui passionnaient Ernest Ansermet. Ce programme consacré à la nature, pour ne pas dire franchement écologique et dans l’air du temps, se poursuivra sur une mer plus paisible évoquée par Goethe et mise en musique en une manière de chef-d’œuvre par Mendelssohn dans son ouverture Mer calme et heureux voyage. «Voir le jour se lever est plus utile que d’entendre la Symphonie pastorale» avait écrit Claude Debussy, sans doute pour le plaisir de faire un bon mot. Elle reste pourtant une des œuvres les plus originales de son auteur. Peut-être influencée par Les Saisons de son maître Haydn, elle évoque une nature idéale à la façon de Jean-Jacques Rousseau que Beethoven connaissait à travers les écrits du grand poète allemand Klopstock.

Victoria Hall Rue du Général-DUFOUR 14, 1204 Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-08T19:30:00+01:00 – 2023-11-08T21:30:00+01:00

2023-11-09T19:30:00+01:00 – 2023-11-09T21:30:00+01:00

