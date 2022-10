OSR – BUGS BUNNY AT THE SYMPHONY Victoria Hall Genève Catégorie d’évènement: Genève

OSR – BUGS BUNNY AT THE SYMPHONY Victoria Hall, 30 juin 2023, Genève. OSR – BUGS BUNNY AT THE SYMPHONY Vendredi 30 juin 2023, 19h30 Victoria Hall

Orchestre de la Suisse Romande | Rue des Maraîchers 36 | 1205 Genève

Pour accompagner ces fantastiques personnages du monde iconique des Looney Tunes de la Warner Bros., l’OSR est placé sous la baguette de George Daugherty, l’un des concepteurs de ce ciné-concert. Victoria Hall Rue du Général-DUFOUR 14, 1204 Genève Genève 1204

+41 22 418 35 00 http://www.ville-ge.ch/vh http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musique/victoria-hall/ George Daugherty & David Ka Lik Wong création

George Daugherty direction Warner Bros. présente BUGS BUNNY AT THE SYMPHONY Bugs Bunny, Daffy Duck, Elmer Fudd, Bip Bip et Coyote, Titi et Grosminet et leurs acolytes cabriolent à l’écran sur une musique exaltante de Carl Stalling et Milt Franklin, inspirée de Wagner, Rossini, J. Strauss, Liszt, Smetana, von Suppe, Mendelssohn, Ponchielli et Donizetti. Pour accompagner ces fantastiques personnages du monde iconique des Looney Tunes de la Warner Bros., l’Orchestre de la Suisse Romande est placé sous la baguette de George Daugherty, l’un des concepteurs de ce ciné-concert acclamé depuis trente ans par la critique. Joué à guichets fermés à New York, au Hollywood Bowl… ce ciné-concert sera donné en première européenne par l’OSR. LOONEY TUNES and all related characters and elements © & ™ Warner Bros. Entertainment Inc. (s22)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-30T19:30:00+02:00

2023-06-30T21:30:00+02:00 LOONEY TUNES and all related characters and elements © & ™ Warner Bros. Entertainment Inc. (s22)

Détails Catégorie d’évènement: Genève Autres Lieu Victoria Hall Adresse Rue du Général-DUFOUR 14, 1204 Genève Ville Genève lieuville Victoria Hall Genève

Victoria Hall Genève https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/geneve/

OSR – BUGS BUNNY AT THE SYMPHONY Victoria Hall 2023-06-30 was last modified: by OSR – BUGS BUNNY AT THE SYMPHONY Victoria Hall Victoria Hall 30 juin 2023 genève Victoria Hall Genève

Genève