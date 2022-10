OSR – Vive le swing! Victoria Hall Genève Catégorie d’évènement: Genève

OSR – Vive le swing! Victoria Hall, 3 juin 2023, Genève. OSR – Vive le swing! Samedi 3 juin 2023, 11h00 Victoria Hall

Orchestre de la Suisse Romande | Rue des Maraîchers 36 | 1205 Genève

Le pianiste Marc Perrenoud, notre artiste en résidence, a composé un Concerto pour piano jazz et orchestre à la demande de l’OSR spécialement pour ce concert en famille. Victoria Hall Rue du Général-DUFOUR 14, 1204 Genève Genève 1204

+41 22 418 35 00 http://www.ville-ge.ch/vh http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musique/victoria-hall/ Marc Leroy-Calatayud direction

Daniel Leveillé danseur de claquettes

Marc Perrenoud piano (artiste en résidence) Morton Gould

Tap Dance Concerto

Marc Perrenoud

Concerto pour piano jazz et orchestre (commande OSR – première mondiale) Toujours présent dans les comédies musicales classiques de Broadway, le numéro de claquettes (tap dance), si typique de la culture américaine, était un des moments préférés du public. Le compositeur Morton Gould aimait les alliages rares et incongrus. Après avoir composé une pièce pour rappeur (spoken word) et orchestre et une autre pour un groupe de pompiers chantant avec un orchestre, il écrit son Tap Dance Concerto en 1952 pour le danseur de claquettes Danny Daniels. C’est une charmante pièce néoclassique, mais redoutable pour le danseur devant s’exhiber non-stop pendant vingt minutes sur une partition précise ne lui laissant guère le loisir d’improviser ses pas. Le pianiste Marc Perrenoud, notre artiste en résidence, a composé un Concerto pour piano jazz et orchestre à la demande de l’OSR spécialement pour le concert de ce matin.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T11:00:00+02:00

2023-06-03T12:00:00+02:00 Une petite fille de profil avec l’oreille illuminée

Détails Catégorie d’évènement: Genève Autres Lieu Victoria Hall Adresse Rue du Général-DUFOUR 14, 1204 Genève Ville Genève lieuville Victoria Hall Genève

Victoria Hall Genève https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/geneve/

OSR – Vive le swing! Victoria Hall 2023-06-03 was last modified: by OSR – Vive le swing! Victoria Hall Victoria Hall 3 juin 2023 genève Victoria Hall Genève

Genève