OSR – Hymnes à la Nuit Mercredi 24 mai 2023, 19h30 Victoria Hall

Jonathan Nott dirige l’OSR accompagné par le Quatuor Tana dans une œuvre de Yann Robin donnée en première mondiale. Rejoint par la soprano Asmik Grigorian dans deux œuvres de Strauss.

Jonathan Nott direction

Asmik Grigorian soprano

Quatuor TANA quatuor à cordes

Yann Robin

Shadows III, concerto pour quatuor à cordes et orchestre

(commande OSR – première mondiale)

Richard Strauss

Salomé, danse des sept voiles, TrV 215, op. 54

Vier letzte Lieder, pour soprano et orchestre, TrV 296

Nourri par la littérature de science-fiction et les films d’horreur qui l’ont toujours fasciné, le compositeur français Yann Robin terminera sa résidence, commencée en 2019, avec Shadows III, un concerto pour quatuor à cordes et orchestre commandé par l’OSR. Cette nouvelle œuvre s’inscrit dans la continuité de son cycle Shadows dont elle représente une extension et une recontextualisation des principaux éléments.

Point culminant de l’opéra de Richard Strauss, la Danse des sept voiles de Salomé nous fascine par ses teintes orientalistes et par sa forte sensualité baignant dans une orchestration particulièrement luxuriante. Composés à l’extrême fin de sa vie lors de son exil dans notre pays après la Seconde Guerre mondiale, les Vier letzte Lieder de Richard Strauss forment le somptueux adieu d’un vieil homme à sa culture, à son œuvre et à sa vie. Ce cycle, d’une beauté crépusculaire bouleversante, a reçu la faveur des cantatrices et du public dès sa création posthume en 1950 à Londres.



