L'Orchestre de la Suisse Romande dirigé par Jonathan Nott joue la Neuvième de Beethoven accompagné par la Zürcher Sing-Akademie et de brillants solistes. Victoria Hall Rue du Général-DUFOUR 14, 1204 Genève

Jonathan Nott direction

Elizabeth Watts soprano

Hanna Hipp mezzo-soprano

Saimir Pirgu ténor

Daniel Schmutzhard baryton

Zürcher Sing-Akademie chœur

Florian Helgath chef de chœur Ludwig van Beethoven

Symphonie n° 9 en ré mineur, op. 125, avec un chœur final sur l’Ode à la joie de Schiller Choisi en 1972 comme hymne officiel de l’Union européenne, le thème de l’Ode à la joie célèbre la paix entre tous les peuples et pour tout le genre humain. Un vaste programme qui fut le credo de toute la vie de Beethoven à travers plusieurs de ses œuvres. La Neuvième Symphonie élargit l’histoire de la symphonie par sa longueur inusitée et par un effectif incorporant quatre solistes vocaux et un grand chœur pour chanter le poème de Schiller. Beethoven innove une fois de plus en créant une nouvelle forme musicale tout en lançant un fantastique appel d’espérance pour le monde.

