OSR – 100% British Victoria Hall Genève Catégorie d’évènement: Genève

OSR – 100% British Victoria Hall, 5 avril 2023, Genève. OSR – 100% British Mercredi 5 avril 2023, 19h30 Victoria Hall

Orchestre de la Suisse Romande | Rue des Maraîchers 36 | 1205 Genève

Daniel Harding, chef en résidence de l’OSR, et Håkan Hardenberger, trompette, présentent Håkan, pour trompette et orchestre de Mark-Anthony Turnage avec l’OSR. Une première suisse! Victoria Hall Rue du Général-DUFOUR 14, 1204 Genève Genève 1204

+41 22 418 35 00 http://www.ville-ge.ch/vh http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musique/victoria-hall/ Daniel Harding direction

Håkan Hardenberger trompette Mark-Anthony Turnage

Håkan, pour trompette et orchestre (première suisse)

Ralph Vaughan Williams

Symphonie n° 5 en ré majeur Dédié à notre grand soliste de ce soir, Håkan est en fait le deuxième concerto pour trompette écrit par le compositeur anglais Mark-Anthony Turnage en 2014 pour un effectif comprenant des instruments rares, tels différents gongs, des cloches de temple et des cordes de harpe. Entre deux mouvements nimbés d’exotisme, l’Arietta est un beau nocturne dominé par le chant nostalgique de la trompette planant au-dessus des accords des cordes et d’une percussion diaphane. Daniel Harding sera sans nul doute un des meilleurs ambassadeurs de la musique de Ralph Vaughan Williams si peu connue chez nous. Composée en pleine guerre entre 1938 et 1943 et dédiée à Jean Sibelius qui la trouva «merveilleuse», sa Symphonie n° 5 est un grand chant d’espoir serein et lumineux venant apporter un peu de consolation à ces années tragiques.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-05T19:30:00+02:00

2023-04-05T21:30:00+02:00 Federal studio

Détails Catégorie d’évènement: Genève Autres Lieu Victoria Hall Adresse Rue du Général-DUFOUR 14, 1204 Genève Ville Genève lieuville Victoria Hall Genève

Victoria Hall Genève https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/geneve/

OSR – 100% British Victoria Hall 2023-04-05 was last modified: by OSR – 100% British Victoria Hall Victoria Hall 5 avril 2023 genève Victoria Hall Genève

Genève