OSR – Aurora Victoria Hall, 22 mars 2023, Genève.

OSR – Aurora Mercredi 22 mars 2023, 19h30 Victoria Hall

Orchestre de la Suisse Romande | Rue des Maraîchers 36 | 1205 Genève

L’Orchestre de Chambre de Lausanne revient avec le chef Heinz Holliger et le contrebassiste Matthew McDonald. Ensemble, ils présenteront Aurora de Peter Eötvös, une première suisse!

Victoria Hall Rue du Général-DUFOUR 14, 1204 Genève Genève 1204

+41 22 418 35 00 http://www.ville-ge.ch/vh http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musique/victoria-hall/

Heinz Holliger direction

Matthew McDonald contrebasse

Joseph Haydn

Symphonie n° 70 en ré majeur, Hob.I:70P

Peter Eötvös

Aurora, pour contrebasse solo, orchestre à cordes et accordéon (première suisse)

(co-commande Karajan-Akademie der Berliner Philharmoniker, Scottish Chamber Orchestra, Orchestre de Chambre de Lausanne, Tongyeong International Music Festival)

Franz Schubert

Symphonie n° 9 en ut majeur, dite ‘La Grande’, D. 944

Après avoir été un des plus grands hautboïstes du monde, Heinz Holliger est devenu un des compositeurs les plus importants de ce début de siècle et un chef d’orchestre de talent. Son art de la direction, assez anticonformiste, se base sur l’analyse des partitions et leur restitution d’une manière à la fois éloquente et musicologique, sans se soucier d’une quelconque tradition. Son intégrale discographique des symphonies de Schubert est captivante d’un bout à l’autre.

Basée sur les techniques les plus nobles de l’art musical classique avec sa succession de canons et de fugues, la Symphonie n° 70 de Haydn est un modèle d’écriture savante d’où la joie et l’humour ne sont toutefois jamais exclus.

Après la création suisse d’Aurora pour contrebasse solo, orchestre à cordes et accordéon de Peter Eötvös, lointain compatriote de Haydn, la Grande Symphonie de Schubert, si difficile à construire, trouvera un interprète idéal à sa démesure qui sait en saisir la forme et la profonde mélancolie.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-22T19:30:00+01:00

2023-03-22T21:30:00+01:00

Federal studio