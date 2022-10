OSR – piano en famille Victoria Hall Genève Catégorie d’évènement: Genève

OSR – piano en famille
Mercredi 15 mars 2023, 19h30
Victoria Hall

Orchestre de la Suisse Romande
Genève

L’occasion rare d’écouter le Concerto pour trois pianos de Mozart joué par la famille Nagano avec l’OSR! Victoria Hall Rue du Général-DUFOUR 14, 1204 Genève Genève 1204

Kent Nagano direction

Mari Kodama, Momo Kodama, Karin Kei Nagano piano Wolfgang Amadeus Mozart

Concerto pour trois pianos et orchestre n° 7 en fa majeur, dit ‘Lodron-Concerto’, KV 242

Francis Poulenc

Concerto pour deux pianos et orchestre en ré mineur

Richard Strauss

Le Bourgeois gentilhomme, suite d’orchestre, op. 60, TrV 228c L’occasion est rare d’écouter le Concerto pour trois pianos que Mozart écrivit à la demande d’une mère pour le jouer avec ses deux filles. Comme l’histoire se répète toujours, cette œuvre familiale sera jouée pour nous, comme à l’époque, par trois musiciennes sous la direction de leur époux, beau-frère et père. Œuvre de commande, le Concerto pour deux pianos est une des pièces maîtresses de Poulenc. Écrit en hommage à Mozart, il est aussi teinté des sons des gamelans balinais que le compositeur découvrit à l’Exposition coloniale de 1931 à Paris. «Beethoven de deuxième choix» avait écrit la presse viennoise après la première de la suite orchestrale tirée de la musique de scène pour Le Bourgeois gentilhomme, ce qui avait, on le comprend aisément, excédé Richard Strauss. L’œuvre est pourtant charmante dans son néoclassicisme rococo assumé et splendidement instrumenté.

