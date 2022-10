OSR – Capuçon et l’OCL Victoria Hall Genève Catégorie d’évènement: Genève

Renaud Capuçon revient avec l’Orchestre de Chambre de Lausanne à Genève Victoria Hall Rue du Général-DUFOUR 14, 1204 Genève Genève 1204

+41 22 418 35 00 http://www.ville-ge.ch/vh http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musique/victoria-hall/ Renaud Capuçon direction & violon Serge Prokofiev

Symphonie n° 1 en ré majeur, dite ‘Classique’, op. 25

Maurice Ravel

Tzigane, rhapsodie de concert pour violon et orchestre

Hector Berlioz

Rêverie et Caprice, romance pour le violon avec accompagnement d’orchestre, op. 8

Gabriel Fauré

Pelléas et Mélisande, suite op. 80

Maurice Ravel

Ma mère l’Oye, cinq pièces enfantines pour orchestre Chantre de la modernité, Prokofiev écrivit sa Symphonie ‘Classique’ en tentant de composer sans le recours du piano. Connaissant parfaitement la technique de Haydn, il imagine une œuvre en s’inspirant de son style. C’est aussi une gageure qui a poussé Ravel à écrire une pièce à la manière des violonistes hongrois. D’abord destinée pour le violon et le piano luthéal, la rhapsodie tzigane est ensuite orchestrée par le compositeur comme pour faire revivre «la Hongrie de ses rêves». Composée pour un élève du grand violoniste Rodolphe Kreutzer (mort à Genève en 1831 rappelons-le), Rêverie et Caprice est une des rares pièces concertantes de Berlioz qui utilise ici un air non retenu de son opéra Benvenuto Cellini. Pelléas et Mélisande, le drame de Maeterlinck, fit fureur au tournant du XXe siècle et fut aussitôt mis en musique par plusieurs compositeurs dont Fauré, auteur d’une musique de scène pour des représentations, en anglais, à Londres. Ayant toujours gardé une âme d’enfant, Ravel écrivit Ma mère l’Oye d’après cinq contes pour ses petits amis Jean et Mimi, il en tira plus tard une suite d’orchestre et un ballet.

