OSR – Rugby x Ballet Victoria Hall, 13 février 2023, Genève.

OSR – Rugby x Ballet Lundi 13 février 2023, 19h30 Victoria Hall

Orchestre de la Suisse Romande | Rue des Maraîchers 36 | 1205 Genève

L’OSR retrouve Kathia Buniatishvili dans le Concerto n° 3 de Rachmaninov dirigé par Jonathan Nott.

Victoria Hall Rue du Général-DUFOUR 14, 1204 Genève Genève 1204

+41 22 418 35 00 http://www.ville-ge.ch/vh http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musique/victoria-hall/

Jonathan Nott direction

Khatia Buniatishvili piano

Arthur Honegger

Rugby, mouvement symphonique n° 2

Sergueï Rachmaninov

Concerto pour piano et orchestre n° 3 en ré mineur, op. 30

Igor Stravinsky

Petrouchka, scènes burlesques en quatre tableaux, ballet (version originale 1911)

Arthur Honegger était un homme de son temps, il aimait la vitesse, les belles voitures et le sport. Après avoir glorifié la célèbre locomotive Pacific 231 dans son premier mouvement symphonique programmé la saison dernière, il rend hommage au Rugby, mouvement symphonique n° 2, créé par Ernest Ansermet à Paris en 1928. C’est une très habile étude de rythme illustrant la vivacité et l’improvisation d’un match avec la rigueur et la discipline propre au travail du compositeur suisse.

Rachmaninov fut un des plus grands pianistes de son temps. C’est pour conquérir l’Amérique comme compositeur et comme interprète qu’il écrivit son célèbre Concerto n° 3 en ré mineur qu’il jouera à New York sous la direction de Gustav Mahler.

Parue en 1950 au tout début de l’ère des disques vinyles, la version originale de Petrouchka par l’OSR dirigée par son fondateur rendit célèbre notre orchestre dans le monde entier, grâce à sa qualité musicale et à une prise de son exceptionnelle pour l’époque. C’est cette version pour grand orchestre de 1911 que Jonathan Nott dirigera ce soir.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-13T19:30:00+01:00

2023-02-13T21:30:00+01:00

Federal studio