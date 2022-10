OSR – Tchaïkovski pour piano Victoria Hall, 9 février 2023, Genève.

Orchestre de la Suisse Romande | Rue des Maraîchers 36 | 1205 Genève

Khatia Buniatishvili accomagnera l’OSR au piano sous la baguette de Jonathan Nott dans le Concerto n° 1 de Tchaïkovski.

Victoria Hall Rue du Général-DUFOUR 14, 1204 Genève Genève 1204

+41 22 418 35 00 http://www.ville-ge.ch/vh http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musique/victoria-hall/

Jonathan Nott direction

Khatia Buniatishvili piano

Piotr Ilitch Tchaïkovski

Concerto pour piano et orchestre n° 1 en si bémol mineur, op. 23

Ludwig van Beethoven

Symphonie n° 3 en mi bémol majeur, dite ‘Héroïque’, op. 55

Deux œuvres conquérantes et incomprises lors de leur création. Refusé par son dédicataire qui le trouvait tout juste bon à mettre à la poubelle, le Concerto n° 1 en si bémol mineur de Tchaïkovski est vite devenu un des piliers du répertoire de tous les concerts et de tous les concours du monde. Personnalité glamour et fantasque du piano, notre soliste donnera à n’en pas douter un coup de jeune et une note personnelle très attendue à cette œuvre célèbre entre toutes.

On connaît l’anecdote: déçu par Bonaparte devenu Napoléon Ier, Beethoven déchira la dédicace en son honneur. Dès lors, sa Symphonie Héroïque célèbre la grandeur d’un hypothétique grand homme tout en ouvrant les portes du Romantisme en musique à deux battants. Mais comme il est dur d’être compris pour un précurseur! À l’époque, on la trouva assommante, interminable et décousue…



