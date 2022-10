OSR – Histoires d’eau et d’ours blanc Victoria Hall Genève Catégorie d’évènement: Genève

Orchestre de la Suisse Romande | Rue des Maraîchers 36 | 1205 Genève

Concert destiné aux familles avec l’Orchestre du Collège de Genève qui jouera avec l’OSR pour présenter une œuvre de Julien Le Hérissier sur le thème de la sauvegarde des espèces et de l’environnement Victoria Hall Rue du Général-DUFOUR 14, 1204 Genève Genève 1204

Orchestre du Collège de Genève & OSR

Philippe Béran direction et commentaires

Joan Mompart récitant Bedřich Smetana

Ma Patrie, poème symphonique n° 2, La Moldau

Julien Le Hérissier

Suite inuit, La Légende de l’Ours blanc Le poème symphonique La Moldau (Vltava en langue tchèque) de Smetana décrit de manière suggestive la naissance de cette rivière jusqu’au moment où elle rejoindra l’Elbe après être entrée triomphalement dans Prague où elle coule crânement sous le célèbre pont Charles. Cette fameuse page musicale représente aussi une excellente initiation à la découverte de la musique. Menant de front une carrière de compositeur et de chef de chant, Julien Le Hérissier s’immerge dans la musique comme dans «une bulle immatérielle lui permettant de voyager, de ressentir et de communiquer d’une façon magique». Il compose et arrange des œuvres pédagogiques ayant souvent pour thème la sauvegarde des espèces et de l’environnement.

