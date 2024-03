VICTORIA GARDEN RECRUTE A BORDEAUX Victoria Garden, Bordeaux, vendredi 22 mars 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-22T14:00:00+01:00 – 2024-03-22T17:00:00+01:00

Fin : 2024-03-22T14:00:00+01:00 – 2024-03-22T17:00:00+01:00

Vous voulez changer de voie, ou trouver un emploi dans l’hôtellerie sur Bordeaux?

Que vous soyez réceptionniste, employé(e) d’étage, équipier(e) polyvalent(e), hôte(sse) petit-dejeuner ou agent technique, que vous cherchiez un CDD ou un CDI, une alternance ou juste des extras, venez nous voir!

Ce qui vous attend :

– Café d’accueil

– Présentation de l’entreprise, des valeurs et des postes à pourvoir

– Visite entreprise avce un membre de la Team,

– Job dating

Les personnes concernées sont les demandeurs d’emplois, les étudiants du secteur ou autre…

Les inscriptions se font auprès de la résidence Victoria Garden.

Pour mieux vous chouchouter, le nombre de participants est limité à 12 personnes + 6 en liste d’attente en cas de désistement.

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et likez la page de votre futur employeur en attendant de venir nous rencontrer. Et si vous hésitez encore, nous sommes très engagés pour un tourisme plus vert.

https://www.instagram.com/hotelvictoriagarden

https://www.facebook.com/victoriagardenapparthotels

https://www.victoriagarden.com

Victoria Garden, 127 Cours de la Somme 33800 Bordeaux Bordeaux 33800 Nansouty Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « bordeaux@victoriagarden.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0556334848 »}] [{« link »: « https://www.facebook.com/victoriagardenapparthotels »}, {« link »: « https://www.victoriagarden.com »}]

