A bord de la Péniche Spectacle, le samedi 9 avril à 20:30

Elle a tout appris : le piano, l’accordéon, la basse, le chant, la comédie, la joie de vivre. Victoria Delarozière est une artiste accomplie dotée d’un sacré tempérament. Avec Jo Zeugma, ils ont sillonné les routes avec la compagnie Royal de Luxe, portant leurs chansons en bandoulière aux quatre coins du globe. Noircissant des pages au détour d’un abri bus abandonné, d’une station-service en perdition, ou sur la plage arrière d’un camion à bétail, Victoria rentre en France le sac chargé d’histoires et Jo d’un charango qu’il ne jouera jamais. Rassemblant les plus grandes pointures de la salsa, du jazz, du bal populaire et de la musique classique, ils constituent un grand orchestre hétéroclite aux multiples talents. Après des mois de travail acharné, surmontant les clivages de géographie, d’emploi du temps et de caractère des onze musiciens, la formation est fin prête à brûler les planches… Seulement voilà… l’orchestre n’arrive pas. Heureusement les spectateurs sont là ! Un tour de chant rondement mené pour une soirée nourrie d’humour et de ferveur. En partenariat avec La Mairie de St Grégoire et le Festival Mythos.

10€ / 6€

2022-04-09T20:30:00 2022-04-09T22:00:00

