Victor Victus cabaret pop ECFM Canteleu, 2 décembre 2021, Canteleu.

Victor Victus cabaret pop

ECFM Canteleu, le jeudi 2 décembre à 20:30

Victor, c’est le vainqueur. Victus, c’est le vaincu. Alors qui est vaincu, dans l’histoire ? Écrits il y a presque deux siècles, certains textes de Victor Hugo sont encore brûlants d’actualité — et particulièrement les poèmes ou les discours dans lesquels il dénonce la guerre, la misère, la condition féminine, le travail des enfants, la cruauté envers les animaux… autant d’injustices qui ne cessent de faire de victimes. Des vaincus. Pour rendre à ces écrits leur fougue, leur humour et leur puissance, Pierre Grammont a réuni un trio éclectique (guitare électrique, chant et beatbox) qui enchaîne récits poignants, balades pop, rengaines chaloupées et slams virulents, dans un décor graphique peu à peu taggé de slogans colorés. Un cabaret à la fois historique et contemporain, romantique et coup de poing.

2,50€ / 4,20€ / 6,20€

Théâtre et musique par la compagnie l’Espit du Mardi

ECFM Canteleu Parc Georges-Pierre, Canteleu Canteleu Seine-Maritime



