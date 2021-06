Victor Solf + UssaR + YN File7, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Magny-le-Hongre.

Victor Solf + UssaR + YN

File7, le samedi 3 juillet à 20:30

### **VICTOR SOLF** Le premier album solo de Victor Solf s’appelle Still. There’s Hope et son titre n’est pas un voeu pieu. Enregistré pourtant en pleine grisaille du confinement, il apporte ses couleurs nacrées et chatoyantes à une époque qui en avait bien besoin. “Encore une fois, je veux parler d’espoir, d’optimisme. J’aime le bon côté des choses. L’imagerie des vidéos est dure, mais je contrebalance ça par des messages positifs. J’aime ces contrastes très forts.” ### **USSAR** UssaR, c’est d’abord ce garçon aux grandes mains et à l’oreille curieuse. Nourri au rap, au rock 70’s comme aux solos de piano de Keith Jarret, il décide de plaquer ses études pour vivre son rêve : devenir musicien. Printemps 2019 : après une tournée au Congo aux cotés de Youssoupha, il rentre à Paris, dans un studio du 18ème arrondissement où il empile ses synthés analogiques. Il gratte un texte sur un bout de papier, se met au piano, et commence à chanter, instinctivement. ### **YN** YN c’est une voix grave, une batterie percussive sur fond de samples et loops. YN c’est un retour à l’essence même du mot RAP (rythm and poetry). YN c’est de la poésie engagée, sombre et enragée. YN c’est la rencontre de deux énergies voraces pour un son puissant, frénétique et viscéral. YN c’est le symbole du YottaNewton, la plus haute unité dans l’échelle de mesure de la force. YN c’est l’alliance de leurs initiales. YN c’est l’urbain au service du viscéral. Et c’est aussi l’inverse. YN c’est Yann, c’est N.Zaki. C’est tout ça, YN. Et bien plus en live ! **Concert en extérieur sur Le Parvis De File7**

Gratuit sur réservation

dans le cadre de l’opération mon été ma région

File7 4 rue des Labours 77700 Magny le Hongre Magny-le-Hongre File7 Seine-et-Marne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T20:30:00 2021-07-03T23:00:00