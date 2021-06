Victor Solf Rocher de Palmer, 25 novembre 2021-25 novembre 2021, Cenon.

« Encore une fois, je veux parler d’espoir, d’optimisme », explique Victor Solf, ébranlé par la disparition en 2017 de son ami Simon Carpentier (co-fondateur avec lui du groupe Her) mais convaincu que la plus belle façon de lui rendre hommage est de continuer à « [se] battre pour l’amour et [se] battre pour être heureux ». Dans ce nouveau projet, aussi touchant qu’éclatant, l’artiste révèle une grande douceur soulignée par les accords d’un piano pop posés sur des beats ondulants et langoureux. La magie opère morceau après morceau, véritable ascenseur émotionnel qu’on ne veut plus quitter, épaté par des harmonies vocales qui nous donnent irrésistiblement envie de rire et de danser.

Après la formidable aventure du groupe Her, le chanteur Victor Solf se dévoile en solo avec un premier album intitulé Still. There’s Hope, enregistré dans la grisaille du confinement.

