Victor Sjöström Fondation Jérôme Seydoux-Pathé Paris, 6 septembre 2023, Paris.

Du mercredi 06 septembre 2023 au mardi 10 octobre 2023 :

.Public adolescents adultes. payant

Tarif plein : 7€ Tarif réduit : 5,50 € Tarif partenaire : 4€ Tarif réduit (- de 14 ans) : 4,50 € Achat des billets sur place et en ligne.

Du 6 septembre au 10 octobre, la Fondation Pathé programme un cycle de films de et avec Victor Sjöström, réalisateur et acteur. Pionnier du cinéma muet, Sjöström a révolutionné le cinéma suédois grâce à des œuvres dramatiques extrêmement maîtrisées, tournées en décors naturels et dont les jeux d’acteurs inventifs offrent de subtils portraits psychologiques.

Le cycle présente 25 films (pour la plupart en copies 35 mm restaurés par la SvenskaFilmInstitutet), une conférence du conservateur suédois Jon Wengström et de nombreuses présentations de séance par des historiens et critiques de cinéma. Il est complété, du 6 au 30 septembre, par une exposition de photographies des films de Victor Sjöström, depuis les années 1910 jusqu’à ses films parlants. Couvrant toute sa carrière en Suède, cet ensemble exceptionnel est issu de la collection de la SvenskaFilmInstitutet. Les photographies constituent une source majeure sur les débuts du cinéma en Suède, sur les tournages en studio et en extérieur, sur la mise en scène et le jeu des acteurs, ainsi que sur l’utilisation de la lumière et des décors.

Lorsque la société de production Svenska Biografteatern quitte en 1911 une ville rurale du sud de la Suède pour s’installer dans de nouveaux locaux à Stockholm, Victor Sjöström y est engagé en tant que réalisateur par le légendaire producteur Charles Magnusson. Au cours de ses années de formation, de 1912 à 1916, Sjöström réalise pas moins de 30 films, dont beaucoup sont aujourd’hui perdus. Parmi les films ayant survécu, Ingeborg Holm (1913) se distingue des autres œuvres de cette période par une utilisation sophistiquée de différentes profondeurs de champ et un jeu d’acteurs discret.



Terje Vigen (1917) est quant à lui une adaptation d’un poème du dramaturge norvégien Henrik Ibsen. Les prises de vue en extérieur, montrant l’interaction entre l’homme et la nature, deviennent l’une des marques de fabrique du studio, comme en témoigne le film suivant de Sjöström, Berg-Ejvind och hans hustru / Les Proscrits (1918). En plus d’être l’un des meilleurs réalisateurs de sa génération, Sjöström est également l’un des meilleurs acteurs, comme le prouve sa performance dans Körkarlen / La Charette fantôme (1921), considéré comme l’un des plus grands films suédois de tous les temps.

En 1923, Sjöström quitte la Suède pour faire carrière à Hollywood. Son premier film américain, Name the Man / Le Glaive de la loi (1923), présente des similitudes avec la première adaptation de Lagerlöf, Tösen från Stormyrtorpet / La Fille de la tourbière (1917), et dans He Who Gets Slapped / Larmes de clown (1924), Lon Chaney joue le rôle d’un ex-scientifique humilié qui se produit en clown dans un cirque. Le meilleur film hollywoodien de Sjöström reste toutefois The Wind / Le Vent (1928), avec Lilian Gish et Lars Hanson.

Tous les négatifs des films muets de Sjöström ont été détruits dans un incendie en 1941. Les films qui subsistent ont été conservés à partir de copies de distribution de l’époque. Au fil des ans, des films que l’on croyait perdus ont cependant été retrouvés à intervalles réguliers, principalement dans des archives étrangères. Le dernier en date est Judaspengar / L’Argent de Judas (1915), dont une copie nitrate a été découverte au CNC en 2017. Nous ne pouvons qu’espérer que d’autres films de son début de carrière soient redécouverts dans un futur proche.

Fondation Jérôme Seydoux-Pathé 73 avenue des Gobelins 75013 Paris

The Wind (Victor Sjoström, 1928), © The Museum of Modern Art Film Stills Archive