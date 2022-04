Victor Prouvé : le maître de l’art nouveau à Issy Musée Français de la Carte à Jouer, 14 mai 2022, Issy-les-Moulineaux.

Victor Prouvé : le maître de l’art nouveau à Issy

du samedi 14 mai au samedi 13 août

Né à Nancy, en 1858, fils d’un dessinateur en broderie, Victor Prouvé commence par étudier le dessin à l’école municipale de sa ville natale avant d’intégrer quelques années plus tard en qualité de boursier l’Ecole des Beaux-Arts de Paris où il suit l’enseignement du peintre académique Alexandre Cabanel. Il expose au Salon de la société nationale des beaux-arts à partir de 1882 où il obtient plusieurs prix tout en recevant ses premières commandes, pour l’hôtel de ville de Nancy notamment. A la fois peintre, sculpteur, dessinateur, graveur, il travaille également la reliure et crée décors de meubles ou encore de verreries, seul ou en collaboration avec d’autres artistes. Victor Prouvé est un ardent défenseur de l’unité de l’art et l’un des principaux représentants de l’Ecole de Nancy dont il occupe la présidence à la suite d’Emile Gallé, avec lequel il travailla en étroite collaboration. Il dirigea durant vingt ans l’Ecole des Beaux-Arts de Nancy où il marqua nombre d’artistes. Chef-d’oeuvre de Victor Prouvé et l’une de ses plus célèbres commandes publiques reçue en 1896, destinée à surplomber l’escalier d’honneur de l’hôtel de ville d’Issy-les-Moulineaux, La Vie est une monumentale huile sur toile marouflée récemment restaurée, évocation symbolique des trois temps de la vie familiale qui prend place dans une nature luxuriante et s’inscrit dans la politique artistique des grands décors mise en place par la IIIe République. Cette exposition présentera à travers une sélection d’oeuvres empruntées à plusieurs institutions françaises (musée d’Orsay, musée du Petit Palais, musée de l’Ecole de Nancy) principalement peintures et dessins, l’étendue du talent de cet artiste aux multiples talents. Une section de l’exposition sera consacrée à son oeuvre isséenne qui le consacra comme le principal peintre décorateur de son temps.

Entrée libre

Figure majeure de l’Art nouveau, Victor Prouvé participe pleinement au renouveau des arts décoratifs au tournant du XXe s.

Musée Français de la Carte à Jouer 16 rue Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux



