Victor ou la naissance d’une pensée Lannion, 8 mars 2022, Lannion.

Victor ou la naissance d’une pensée Parvis des droits de l’Homme Le Carré Magique Lannion

2022-03-08 – 2022-03-08 Parvis des droits de l’Homme Le Carré Magique

Lannion Côtes d’Armor Lannion

Pour la Compagnie du Dagor, les affres de l’enfance s’enracinent dans le quotidien. Au centre d’un univers où tout – la famille, l’école, les copains – est à sa place. Jusqu’à ce que ça déraille. C’est ce qui arrive à Victor, neuf ans, qui se perd un matin en revenant chez lui. Folâtre et insouciant, l’enfant est brusquement témoin d’un événement qui perturbe sa routine bien réglée : l’envol d’un facteur au-dessus d’un pont. Victor ou la naissance d’une pensée est l’histoire d’une émancipation. Cette fable sur la construction d’une personnalité est portée par quatre artistes experts dans l’art de mêler les mots et la musique. Mixant la forme théâtrale et un concert sur une composition pop-rock de Joseph d’Anvers, ce conte initiatique moderne – la preuve, Céline Dion est au rendez-vous ! – fait joyeusement réfléchir autour des notions de norme, de rapport à l’Autre, de la place de l’individu dans le groupe… Toutes choses qu’il fait bon méditer en famille. Et en rythme !

accueil@carre-magique.com +33 2 96 37 19 20 http://www.carre-magique.com/

Pour la Compagnie du Dagor, les affres de l’enfance s’enracinent dans le quotidien. Au centre d’un univers où tout – la famille, l’école, les copains – est à sa place. Jusqu’à ce que ça déraille. C’est ce qui arrive à Victor, neuf ans, qui se perd un matin en revenant chez lui. Folâtre et insouciant, l’enfant est brusquement témoin d’un événement qui perturbe sa routine bien réglée : l’envol d’un facteur au-dessus d’un pont. Victor ou la naissance d’une pensée est l’histoire d’une émancipation. Cette fable sur la construction d’une personnalité est portée par quatre artistes experts dans l’art de mêler les mots et la musique. Mixant la forme théâtrale et un concert sur une composition pop-rock de Joseph d’Anvers, ce conte initiatique moderne – la preuve, Céline Dion est au rendez-vous ! – fait joyeusement réfléchir autour des notions de norme, de rapport à l’Autre, de la place de l’individu dans le groupe… Toutes choses qu’il fait bon méditer en famille. Et en rythme !

Parvis des droits de l’Homme Le Carré Magique Lannion

dernière mise à jour : 2022-01-15 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose