Victor Hugo à Saint Renan ? A la recherche de Juliette Drouet Saint-Renan, 17 septembre 2021, Saint-Renan.

Saint-Renan Finistère Saint-Renan Dans le cadre des journées européennes du patrimoine

Vendredi 17 septembre, 20h30

En 1834, Victor Hugo vient rechercher sa maîtresse, Juliette Drouet, qui s’est enfui de Paris, criblée de dettes. Elle est venue se réfugier chez sa sœur… à Saint Renan. Hugo arrive jusqu’à Brest… mais est-il vraiment venu lui-même jusqu’à Saint Renan ?

Dans le cadre des journées européennes du patrimoine

Vendredi 17 septembre, 20h30

En 1834, Victor Hugo vient rechercher sa maîtresse, Juliette Drouet, qui s'est enfui de Paris, criblée de dettes. Elle est venue se réfugier chez sa sœur… à Saint Renan. Hugo arrive jusqu'à Brest… mais est-il vraiment venu lui-même jusqu'à Saint Renan ?

Des informations, des révélations… par les membres du Musée du Ponant. Avec une évocation littéraire du « grand homme »… et de ses petites faiblesses par le groupe « A voix haute ».

Gratuit. Entrée libre, uniquement sur présentation d'un Pass sanitaire valide. Masque obligatoire.

