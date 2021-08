Nantes Mediatheque jacques demy Loire-Atlantique, Nantes Victor Girard : photographe à Nantes en 1900 Mediatheque jacques demy Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Mediatheque jacques demy, le dimanche 19 septembre à 14:30

Victor Girard, photographe à Nantes en 1900 ——————————————- Victor Girard, photographe professionnel et reporter au journal Le Phare de la Loire, a arpenté la ville de Nantes à la naissance du 20e siècle. Étonnant chasseur d’images, il a fixé sur ses plaques, de majestueux voiliers, le pont transbordeur, le quai de la fosse, les chantiers navals, les marchés, les petits métiers…Son arrière petit-fils, Nicolas Quennec a choisi 25 photographies qu’il présente dans l’exposition.

Pass sanitaire obligatoire sauf moins de 18 ans.

Echanges avec Nicolas Quennec, arrière-petit-fils de Victor Girard
Mediatheque jacques demy
24, Quai de la Fosse, 44000 Nantes

2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T17:30:00

