Nantes Mediatheque jacques demy Loire-Atlantique, Nantes Victor Girard : photographe à Nantes en 1900 Mediatheque jacques demy Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Victor Girard : photographe à Nantes en 1900 Mediatheque jacques demy, 18 septembre 2021, Nantes. Victor Girard : photographe à Nantes en 1900

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Mediatheque jacques demy

Victor Girard, photographe à Nantes en 1900 ——————————————- Victor Girard, photographe professionnel et reporter au journal Le Phare de la Loire, a arpenté la ville de Nantes à la naissance du 20e siècle. Étonnant chasseur d’images, il a fixé sur ses plaques, de majestueux voiliers, le pont transbordeur, le quai de la fosse, les chantiers navals, les marchés, les petits métiers…Son arrière petit-fils, Nicolas Quennec a choisi 25 photographies qu’il présente dans l’exposition. En complément, présentation de documents du fonds patrimonial de la Bibliothèque municipale sur Nantes en 1900.

Pass sanitaire obligatoire sauf moins de 18 ans.

Victor Girard, photographe professionnel et reporter au journal Le Phare de la Loire, a arpenté la ville de Nantes à la naissance du 20e siècle. Mediatheque jacques demy 24, Quai de la Fosse, 44000 Nantes Nantes Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Mediatheque jacques demy Adresse 24, Quai de la Fosse, 44000 Nantes Ville Nantes lieuville Mediatheque jacques demy Nantes