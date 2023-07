VICTOR BURGIN – Ça Jeu de Paume Paris, 10 octobre 2023, Paris.

Du mardi 10 octobre 2023 au dimanche 28 janvier 2024 :

mardi

de 11h00 à 21h00

mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 11h00 à 19h00

.Tout public. payant

De 9 à 12 euros

Le Jeu de Paume consacre une exposition à Victor Burgin, artiste, écrivain, professeur d’université et théoricien de l’image, la première de cette importance à lui être consacrée en France.

Il s’est fait connaître à la fin des années 1960 par ses contributions aux premières expositions muséales à la naissance de l’art conceptuel comme l’illustre l’exposition « Quand les attitudes deviennent forme » organisée en 1969 à la Kunsthalle de Berne. Son travail s’attache à explorer les relations entre les images fixes, les images en mouvement et les mots, le plus souvent dans leurs fonctions narratives et sémiologiques.

L’exposition du Jeu de Paume présente une sélection d’œuvres de 1970 à aujourd’hui, depuis ses réalisations mêlant textes et images photographiques jusqu’à sa production actuelle de vidéos réalisées par la modélisation numérique 3D. Les œuvres sont présentées de manière à confronter les différentes périodes de son travail faisant ressortir toute la quintessence de ses préoccupations artistiques et l’évolution de son approche.

Jeu de Paume 1 place de la Concorde 75001 Paris

Contact : https://jeudepaume.org/

© Victor Burgin Victor Burgin Adaptation, 2023