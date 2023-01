Victoires de femmes, Cie À force de rêver Bibliothèque Aimé Césaire Paris Catégories d’Évènement: île de France

Victoires de femmes, Cie À force de rêver Bibliothèque Aimé Césaire, 17 mars 2023, Paris. Le vendredi 17 mars 2023

de 14h00 à 15h00

. gratuit

Récits et témoignages des participant.e.s à des ateliers sociolinguistiques. Exemples d’intelligence et de courage pour avancer vers une égalité véritable, ces textes parlent des actions par lesquelles des femmes peuvent ou ont pu devenir des références pour vaincre les difficultés liées à leur place dans la société. En partenariat avec le centre socioculturel Maurice Noguès, le centre d’animation Angel Parra Gratuit, sur réservation Bibliothèque Aimé Césaire 5 rue de Ridder 75014 Paris Contact : https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-aime-cesaire-1732 01 45 41 24 74 bibliotheque.aime-cesaire@paris.fr

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Bibliothèque Aimé Césaire Adresse 5 rue de Ridder Ville Paris lieuville Bibliothèque Aimé Césaire Paris Departement Paris

