Victoire Thierrée FOMECBOLT Carrefour des Associations Parisiennes, 1 septembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 1 septembre au 10 octobre 2021 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 10h à 18h30

et samedi de 10h à 14h

gratuit

Le Bail a invité Victoire Thierrée à créer une installation devant l’entrée du Carrfour des Association Parisienne, ancienne gare de Reuilly. FOMECBOLT (Forme, Ombre, Éclat, Couleur, Bruit, Odeur/Onde, Lumière, Trace/Transmission) est une série de pierres semblent flotter au dessus du gazon. Vernissage mercredi 1er septembre de 18h à 21h.

Victoire Thierrée investit le jardin de l’ancienne gare de Reuilly avec l’installation FOMECBOLT* – Forme, Ombre, Éclat, Couleur, Bruit, Odeur/Onde, Lumière, Trace/Transmission – une série de pierres semblant flotter au-dessus du gazon. Le titre de l’œuvre, une liste de mots relatifs aux principes du camouflage enseignés dans l’armée nous plonge d’emblée sur la piste du leurre. Les roches, disséminées dans le jardin, ne sont pas l’œuvre d’un processus géologique immémorial mais le fruit d’une réalisation purement artificielle. S’appropriant une technique des Forces Spéciales françaises utilisée pour dissimuler du matériel sur le terrain, Victoire Thierrée télescope tactique militaire et enjeu esthétique. La quête d’invisibilité passant par Forme, Ombre, Éclat, Couleur, Bruit, Odeur/Onde, Lumière, Trace/Transmission est un clin d’œil subtil à la volonté de mimétisme centrale dans notre tradition artistique et interroge la conception de la nature à laquelle cette tradition se rattache. Jouant de l’art de se fondre dans le paysage, cette installation fonctionne comme un piège tendu au regard. Étonnamment proche de l’esthétique de l’arte povera ou du land art, ces sculptures sont pourtant issues d’un processus technique précis, sensé s’adapter à tous types de terrains et de territoires. Ce savoir-faire militaire s’inspire directement de la nature qui l’entoure – comme ici dans le jardin de la Gare de Reuilly – et se trouve à la merci de ses vicissitudes.

Dans Forme, Ombre, Éclat, Couleur, Bruit, Odeur/Onde, Lumière, Trace/Transmission, comme dans les pièces antérieures de Victoire Thierrée, le monde militaire et les technologies qui en sont issues occupent une place centrale. Plus qu’un thème, ce monde représente un champ d’étude dans lequel l’artiste s’engage physiquement pour y mener une expérience de terrain au sens ethnographique du terme. Arpentant les bases militaires, les salons d’e l’armement ou l’École de Guerre en tant qu’auditeur auditrice civile, elle s’immisce dans ces univers soustraits aux regards, à l’affût des rencontres, en quête des matériaux qui nourriront son œuvre. De cette expérience, l’artiste révèle le troublant mélange de puissance et de fragilité propre à ces pratiques, ces matériaux, ces lieux dédiés à l’exercice de la guerre. Fruit d’une véritable investigation, ses sculptures, films ou photographies instillent un doute, instaurent une poétique de la fragilité au cœur même de la force « contrôlée ». Scrutant la surface lisse d’un blindage, la silhouette facettée d’un avion de chasse furtif, détournant des outils de visions infrarouge, les œuvres de Victoire Thierrée nous rappellent que l’invulnérabilité ne saurait être totale. Au-delà de l’intérêt pour le fonctionnalisme glaçant des objets et pratiques développées de nos jours pour les conflits, le regard sur les technologies militaires et leur utilisation permet à Victoire Thierrée d’ancrer des questionnements artistiques dans la réalité des problématiques du monde contemporain.

Carrefour des Associations Parisiennes 181 avenue Daumesnil Paris 75012

6, 8 : Daumesnil (285m) 6 : Dugommier (306m)



Contact :Le Bail 0695785505 lebailacd@gmail.com http://www.lebail.art/

Date complète :

illustration officielle