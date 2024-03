Victoire, spectacle de danse déambulatoire, à l’Atelier le 21 mars Condé-sur-Noireau Condé-en-Normandie, jeudi 21 mars 2024.

Victoire, spectacle de danse déambulatoire, à l'Atelier le 21 mars Condé-sur-Noireau Condé-en-Normandie

Après avoir présenté Victorine !, lors de la saison dernière de Condé Côté Scène, la Cie Moi Peau revient à Condé-en-Normandie avec une conférence dansée en déambulation, intitulée Victoire, qui sera jouée le 21 mars à 18h30 à l’Atelier.

Ce deuxième projet, autour du livre Votez Victorine de Claire Cantais, propose d’investir des espaces comme un établissement scolaire, une médiathèque, un musée…

En lieu et place d’une forme scénique classique Victoire est conçue comme une conférence dansée mais aussi imagée et contée déambulatoire. Elle invite les spectateurs à se déplacer et suivre les narrateurs/danseurs dans leurs détours et digressions.

Car il s’agit bien là de sortir du cadre et de convoquer des figures de femmes artistes à l’avant-garde sur les questions qui jalonnent le livre l’émancipation des femmes, leur représentation dans les œuvres d’art, leur reconnaissance en tant qu’artiste ou personne de pouvoir.

À commencer par Victorine Meurent, célèbre personnage du Déjeuner sur l’herbe, détourné par l’illustratrice Claire Cantais pour raconter l’histoire de son héroïne. En effet, Victorine Meurent est connue pour avoir été le modèle et la muse d’Edouard Manet, beaucoup moins comme artiste peintre !

Nous suivrons le déroulé du livre qui retrace l’histoire d’une libération et d’une prise de pouvoir. Victorine brise ses chaînes et devient maîtresse du jeu.

Un spectacle à la forme originale, puisque les spectateurs suivent les artistes dans leur déambulation dansante, avec des casques audios, à travers les pièces du musée.

Spectacle gratuit, sur inscription au 02 31 69 41 16. À partir de 8 ans.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-21 18:30:00

fin : 2024-03-21 20:00:00

Condé-sur-Noireau 9/11 rue St Martin

Condé-en-Normandie 14110 Calvados Normandie

L’événement Victoire, spectacle de danse déambulatoire, à l’Atelier le 21 mars Condé-en-Normandie a été mis à jour le 2024-02-28 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie