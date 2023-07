Victoire ! Musée de l’Armée Paris, 11 octobre 2023, Paris.

Du mercredi 11 octobre 2023 au dimanche 28 janvier 2024 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 10h00 à 18h00

.Tout public. payant

De 12 à 15 euros

Alors que les Jeux olympiques et paralympiques se profilent à l’horizon 2024, le musée de l’Armée consacre une exposition à la notion de Victoire et aux différentes manières dont les femmes et les hommes l’ont vécue, célébrée et matérialisée à travers le monde et l’Histoire.

Que ce soit dans les domaines militaires, sportifs, artistiques, politiques ou cynégétiques, un succès est un événement qui se vit, se proclame ! se raconte et souvent se perpétue.

L’exposition Victoire ! revient sur les différents temps qui suivent la victoire, de sa célébration à sa commémoration, en passant par sa mise en scène et son inscription dans les mémoires. Trophées, butins, récompenses, cérémonies permettent de matérialiser et de représenter la réussite, voire de la patrimonialiser. Des triomphes romains aux défilés sur les Champs-Élysées, des banquets royaux aux cérémonies de remise de prix, l’hommage aux héros est un rituel qui traverse les âges. En conserver et en transmettre le souvenir, également. Récits, chants, représentations, stèles, monuments, décors ou même produits dérivés permettent d’assurer la postérité de la victoire, selon des enjeux stratégiques, politiques ou commerciaux. Et longtemps après, qu’en est-il des oeuvres prises aux vaincus d’hier ? Faut-il les restituer ?

Il n’y a pas de vainqueur sans vaincu. La victoire résulte d’un affrontement d’adversaires puis d’une distinction, pas toujours évidente, entre le gagnant et le perdant. Si la défaite est liée à la notion d’infamie, elle peut également être utilisée dans une volonté de conjuration, de compréhension ou de revanche. Certains échecs peuvent ainsi être constructifs si des enseignements en sont tirés, devenant même des facteurs de cohésion ou de réforme.

L’exposition du musée de l’Armée retrace ainsi toute la chronologie de la victoire et de ses diverses réalités. Elle trouve une résonance particulière dans le domaine militaire, à l’heure où l’affrontement n’a plus vocation à être célébré pour lui-même, au profit des honneurs rendus à ceux qui sont tombés au combat.

Un ensemble d’activités culturelles est programmé autour de l’exposition : concerts, conférences, cinédébats, activités en direction des adultes, du jeune public et des scolaires.

Musée de l’Armée 129, rue de Grenelle 75007 Paris

Contact : https://www.musee-armee.fr/accueil.html

Dartus FFF Trophée de la Coupe de France (1917-1967)