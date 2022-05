Victoire du 8 mai 1945 Mairie de Lormont Lormont Catégories d’évènement: Gironde

Mairie de Lormont, le dimanche 8 mai à 10:45

Départ de l’Hôtel de Ville à 10h45, dépôts de gerbes au cimetière Lavergne, puis place du 8 mai et place A.Briand à 11h

Départ du cortège depuis l’Hôtel de Ville

Cortège et dépôts de gerbe pour célébrer la Victoire du 8 mai 1945 Mairie de Lormont rue, André Dupin 33310 Lormont Lormont Carriet Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-08T10:45:00 2022-05-08T12:30:00

