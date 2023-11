Marché de Noël Vicq-sur-Nahon, 18 novembre 2023, Vicq-sur-Nahon.

Vicq-sur-Nahon,Indre

A l’occasion de son marché de Noël, l’association « Les Ateliers du Nahon » vous invite à découvrir des stands de créateurs..

Samedi 2023-11-18 09:00:00 fin : 2023-11-18 17:00:00. EUR.

Vicq-sur-Nahon 36600 Indre Centre-Val de Loire



On the occasion of its Christmas market, the association » Les Ateliers du Nahon » invites you to discover the stands of creators.

Con motivo de su mercado navideño, la asociación « Les Ateliers du Nahon » le invita a descubrir los puestos de los creadores.

Anlässlich seines Weihnachtsmarktes lädt der Verein « Les Ateliers du Nahon » Sie ein, Stände von Kunsthandwerkern zu entdecken.

Mise à jour le 2023-11-10 par BERRY