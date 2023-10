Concert du duo Soham Vicq-sur-Nahon, 31 octobre 2023, Vicq-sur-Nahon.

Vicq-sur-Nahon,Indre

A travers un répertoire de compositions personnelles, Soham, c’est une voix sensuelle qui fait chanter délicatement le français dans le paysage acoustique dessiné par les arabesques fluides de la guitare sur des rythmes de bossa, de folk et de blues..

Mardi 2023-10-31 19:00:00 fin : 2023-10-31 . 25 EUR.

Vicq-sur-Nahon 36600 Indre Centre-Val de Loire



With a repertoire of her own compositions, Soham’s sensual voice delicately sings French in an acoustic landscape drawn by the guitar’s fluid arabesques over bossa, folk and blues rhythms.

Con un repertorio de composiciones propias, Soham es una voz sensual que canta con delicadeza el francés en un paisaje acústico dibujado por los fluidos arabescos de la guitarra sobre ritmos de bossa, folk y blues.

Durch ein Repertoire an Eigenkompositionen ist Soham eine sinnliche Stimme, die das Französische in der akustischen Landschaft, die von den fließenden Arabesken der Gitarre zu Bossa-, Folk- und Bluesrhythmen gezeichnet wird, zart singen lässt.

Mise à jour le 2023-10-20 par BERRY