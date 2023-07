Contes à tous vents Vicq-sur-Mer, 11 août 2023, Vicq-sur-Mer.

Vicq-sur-Mer,Manche

Venez avec votre serviette de plage, siège… et assistez au coucher du soleil tout en écoutant de fabuleuses histoires.

Ce soir, « Dahut, l’épousée de la mer », légende de la ville d’Ys, ville engloutie par les eaux.

Conteuse : Krystin Vesterälen

Durée : 1h – conseillé à partir de 3 ans.

Réservation nécessaire auprès de l’Office de tourisme du Cotentin.

Le lieu de rendez-vous sera indiqué après la réservation..

2023-08-11 20:00:00 fin : 2023-08-11 22:00:00. .

Vicq-sur-Mer 50330 Manche Normandie



Bring your beach towel and seat and watch the sun set while listening to fabulous stories.

Tonight, « Dahut, l?épousée de la mer » (Dahut, the bride of the sea), the legend of the town of Ys, a town swallowed up by the waters.

Storyteller: Krystin Vesterälen

Duration: 1h – recommended for ages 3 and up.

Reservations required at the Cotentin Tourist Office.

Meeting point will be indicated after booking.

Traiga su toalla de playa y su asiento y contemple la puesta de sol mientras escucha fabulosas historias.

Esta noche, « Dahut, novia del mar », la leyenda de la ciudad de Ys, un pueblo engullido por las aguas.

Cuentacuentos: Krystin Vesterälen

Duración: 1 hora – recomendado a partir de 3 años.

Reserva obligatoria en la Oficina de Turismo de Cotentin.

El punto de encuentro se indicará tras la reserva.

Bringen Sie Ihr Strandtuch mit, setzen Sie sich? und erleben Sie den Sonnenuntergang, während Sie fabelhaften Geschichten lauschen.

Heute Abend: « Dahut, die Braut des Meeres », eine Legende über die Stadt Ys, die im Wasser versunken ist.

Erzählerin: Krystin Vesterälen

Dauer: 1 Std. – empfohlen ab 3 Jahren.

Reservierung beim Fremdenverkehrsamt von Cotentin erforderlich.

Der Treffpunkt wird nach der Reservierung angegeben.

Mise à jour le 2023-06-27 par Normandie Tourisme / Attitude Manche