Stage de Théâtre pour les enfants, 17 avril 2023, Vicq-sur-Mer.

Stages de Théâtre, du 17 au 21 avril, pour les enfants de 6 à 9 ans de 14h à 16h et pour les enfants de 10 à 14 ans de 16h à 18h.

Cours donnés par la Conteuse Kristin Vesteralen pour notre association. Au prix de 30€ la semaine de stage

Le vendredi 21 avril à 17h30 représentation des 2 spectacles et auberge espagnole..

Vicq-sur-Mer 50330 Manche Normandie



Theater courses, from April 17 to 21, for children from 6 to 9 years old from 2 to 4 pm and for children from 10 to 14 years old from 4 to 6 pm.

Classes given by the storyteller Kristin Vesteralen for our association. At the price of 30? per week

Friday, April 21 at 5:30 pm performance of the 2 shows and a « auberge espagnole ».

Cursos de teatro, del 17 al 21 de abril, para niños de 6 a 9 años, de 14 a 16 h, y para niños de 10 a 14 años, de 16 a 18 h.

Cursos impartidos por la cuentacuentos Kristin Vesteralen para nuestra asociación. Precio: 30? por semana

Viernes 21 de abril a las 17.30 h. representación de los dos espectáculos y una « auberge espagnole ».

Theaterkurse, vom 17. bis 21. April, für Kinder von 6 bis 9 Jahren von 14 bis 16 Uhr und für Kinder von 10 bis 14 Jahren von 16 bis 18 Uhr.

Die Kurse werden von der Märchenerzählerin Kristin Vesteralen für unseren Verein geleitet. Der Preis beträgt 30 ? pro Woche

Freitag, den 21. April um 17:30 Uhr: Aufführung der beiden Stücke und Auberge espagnole.

