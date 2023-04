Fête des écoles parc de la mairie, 30 juin 2023, Vicq-sur-Gartempe.

La fête des écoles de Vicq sur Gartempe aura lieu le

vendredi 30 juin 2023 à partir de 16h30

dans le parc de la Mairie..

2023-06-30 à ; fin : 2023-06-30 21:00:00. .

parc de la mairie vicq sur gartempe

Vicq-sur-Gartempe 86260 Vienne Nouvelle-Aquitaine



The school festival of Vicq sur Gartempe will take place on

friday June 30th 2023 from 4:30 pm

in the park of the town hall.

El festival escolar de Vicq sur Gartempe tendrá lugar el

viernes 30 de junio de 2023 a partir de las 16.30 horas

en el parque del ayuntamiento.

Das Schulfest in Vicq sur Gartempe findet statt am

freitag, den 30. Juni 2023 ab 16.30 Uhr statt

im Park des Rathauses statt.

Mise à jour le 2023-04-03 par ACAP