Les artisans ouvrent leur atelier Vicq sur Gartempe Vicq-sur-Gartempe Catégories d’Évènement: Vicq-sur-Gartempe

Vienne

Les artisans ouvrent leur atelier Vicq sur Gartempe, 1 avril 2023, Vicq-sur-Gartempe. Les artisans ouvrent leur atelier 1 et 2 avril Vicq sur Gartempe Plus d’informations sur Facebook : jema 2023 Val de Gartempe Venez pousser la porte des ateliers de Adrien Boulmer, coutelier et de Dom Atelier, céramiste à Vicq sur Gartempe pour découvrir leur savoir-faire à l’occasion des journées européennes des métiers d’art 2023.

Ils vous accueillent dans leur atelier de 10h à 12h et de 14h à 18h le samedi 1 er et dimanche 2 avril

10 artisans d’art du Val de Gartempe se regroupent et vous font découvrir leurs créations lors de ces 2 journées. Vicq sur Gartempe 86260 VICQ SUR GARTEMPE Vicq-sur-Gartempe 86260 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0674586369 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0684953667 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T18:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00 métiers d’art # journées européennes #

