Ateliers d’art à Vicq sur Gartempe Vicq sur Gartempe Vicq-sur-Gartempe Catégories d’évènement: Vicq-sur-Gartempe

Vienne

Ateliers d’art à Vicq sur Gartempe Vicq sur Gartempe, 22 octobre 2022, Vicq-sur-Gartempe. Ateliers d’art à Vicq sur Gartempe 22 et 23 octobre Vicq sur Gartempe

Entrée libre et gratuite

Visites des ateliers de coutellerie et de sculpture à Vicq sur Gartempe les 22 et 23 octobre 2022 Vicq sur Gartempe 86260 Vicq sur Gartempe Vicq-sur-Gartempe 86260 Vienne Nouvelle-Aquitaine Chemin des Ateliers d’Art 2022 à Vicq sur Gartempe le samedi 22 octobre de 14h à 18h et le dimanche 23 octobre de 10h à 12h et de 14h à 18h Visite de La Forge du Grizzly au 22 La Balière pour découvrie les travaux d’un artisan coutelier. A l’occasion de la visite de l’atelier du sculpteur Francis LAUTARD, venez découvrir l’arbre en fer soudé destiné au Jardin du Souvenir dans le cimetière de Vicq sur Gartempe. Cet arbre a été crée en collaboration avec François Tréfort, Dominique Maroille et Christophe Guillet. Il sera présenté au 1 rue du Terrier Sainte Serenne pendant l’atelier.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-22T14:00:00+02:00

2022-10-23T18:00:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Vicq-sur-Gartempe, Vienne Autres Lieu Vicq sur Gartempe Adresse 86260 Vicq sur Gartempe Ville Vicq-sur-Gartempe lieuville Vicq sur Gartempe Vicq-sur-Gartempe Departement Vienne

Vicq sur Gartempe Vicq-sur-Gartempe Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vicq-sur-gartempe/

Ateliers d’art à Vicq sur Gartempe Vicq sur Gartempe 2022-10-22 was last modified: by Ateliers d’art à Vicq sur Gartempe Vicq sur Gartempe Vicq sur Gartempe 22 octobre 2022 Vicq sur Gartempe Vicq-sur-Gartempe Vicq-sur-Gartempe

Vicq-sur-Gartempe Vienne