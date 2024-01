Stage clown de théâtre Adulte à Vicq sur Gartempe Lieu-dit Les Fotaugers Vicq-sur-Gartempe, mercredi 6 mars 2024.

Stage clown de théâtre Adulte à Vicq sur Gartempe Lieu-dit Les Fotaugers Vicq-sur-Gartempe 6 – 8 mars

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-03-06 15:00

Fin : 2024-03-08 18:00

Venez réveillez le clown qui sommeille en vous ! 6 – 8 mars 1

https://www.helloasso.com/associations/le-souffle-clown/evenements/stage-clown-adulte-a-vicq-sur-gartempe-2

Chacun de nous héberge en lui un personnage décalé, drôle, émouvant, poétique. Ce stage vous propose de le découvrir au travers de propositions d’improvisations progressives. Vous allez vous surprendre vous-même.

Renseignements et inscription ici.

3 demi-journées.

Lieu-dit Les Fotaugers 86260 VICQ SUR GARTEMPE Vicq-sur-Gartempe 86260 Vienne