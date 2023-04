Atelier « Bannière extraterrestre » Musée & Jardins Cécile Sabourdy, 20 avril 2023, Vicq-sur-Breuilh.

Bannière extraterrestre (de 4 à 17 ans, 6€/enfant)

Jeudi 20 avril de 15h à 17h : crée l’identité d’une autre planète avec du fil, des aiguilles et du tissu ! (broderie, collage, bricolage).

Jeudi 2023-04-20 à 15:00:00 ; fin : 2023-04-20 17:00:00. .

Vicq-sur-Breuilh 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Alien banner (ages 4 to 17, 6?/child)

Thursday, April 20 from 3 to 5 pm: create the identity of another planet with thread, needles and fabric (embroidery, collage, crafts)

Bandera alienígena (de 4 a 17 años, 6?/niño)

Jueves 20 de abril de 15.00 a 17.00 h: crea la identidad de otro planeta con hilo, agujas y tela (bordado, collage, manualidades)

Außerirdisches Banner (von 4 bis 17 Jahren, 6?/Kind)

Donnerstag, 20. April, 15.00-17.00 Uhr: Erstelle mit Garn, Nadeln und Stoff die Identität eines anderen Planeten (Sticken, Kleben, Basteln)

Mise à jour le 2023-03-17 par OT Briance Sud Haute Vienne