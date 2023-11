Les 24h de Vicq-sur-Breuilh Vicq-sur-Breuilh, 9 décembre 2023, Vicq-sur-Breuilh.

Vicq-sur-Breuilh,Haute-Vienne

Course de voitures miniatures 1/32 ème pendant 24 h comme pour les 24 h du Mans à Vicq-sur-Breuilh..

2023-12-09 fin : 2023-12-10 15:00:00. .

Vicq-sur-Breuilh 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



1/32nd scale miniature car race over 24 hours like the 24 hours of Le Mans at Vicq-sur-Breuilh.

Una carrera de 24 horas de coches en miniatura a escala 1/32, similar a las 24 horas de Le Mans, en Vicq-sur-Breuilh.

24-Stunden-Rennen mit Miniaturautos im Maßstab 1:32 wie bei den 24 Stunden von Le Mans in Vicq-sur-Breuilh.

Mise à jour le 2023-11-09 par SPL Terres de Limousin